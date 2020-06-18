Игроки футзального «Кайрата» сдали положительный тест на коронавирус
Игроки основного состава футзального клуба «Кайрат» прошли тест на коронавирус и у нескольких из них результат оказался положительным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игроки основного состава футзального клуба «Кайрат» прошли тест на коронавирус и у нескольких из них результат оказался положительным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Среди зараженных игроков «Кайрата» есть и легионеры, но конкретные имена пока неизвестны.
Также на данный момент нет информации, какое решение примет алматинский клуб в связи со сложившейся ситуацией.
Действующий чемпион страны ведет подготовку к возобновлению сезона — 3 июля команда должна сыграть против МФК «Атырау» в
После 20 туров чемпионата Казахстана «Кайрат» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.
Далее расположились «Актобе» (36 баллов), «Аят» и «Жетысу» (по 35), пятым идет «Атырау» (31). Всего в турнире играют восемь команд.