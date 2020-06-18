Игроки футзального «Кайрата» сдали положительный тест на коронавирус

Среди зараженных игроков «Кайрата» есть и легионеры, но конкретные имена пока неизвестны.

Также на данный момент нет информации, какое решение примет алматинский клуб в связи со сложившейся ситуацией.

Действующий чемпион страны ведет подготовку к возобновлению сезона — 3 июля команда должна сыграть против МФК «Атырау» в Нур-Султане.

После 20 туров чемпионата Казахстана «Кайрат» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.