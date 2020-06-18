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18 июня, источник: БЕЛТА

ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ победил на своей площадке оршанский «Витэн» с результатом 2:1 и сравнял счет в финальной серии до трех побед — 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшний поединок в Гомеле начался с атак хозяев, но счет открыли гости: на 4-й минуте Алексей Петров вывел «Витэн» вперед. Пропустив мяч, гомельчане продолжали атаковать, и на 16-й минуте встречи Вячеслав Григорьев сравнял результат. После перерыва он же забил победный гол — 2:1 в пользу ВРЗ.

Решающий поединок за чемпионский титул состоится 21 июня в Орше.

В первом матче «золотой» серии «Витэн» выиграл у себя дома с результатом 3:2 (в овертайме), затем в Гомеле ВРЗ победил со счетом 2:1, а в третьем поединке «Витэн» вновь взял верх на своей площадке — 4:2.

Обладателями бронзовых медалей XXXI чемпионата страны по мини-футболу стали спортсмены минской «Столицы», дважды обыгравшие гомельский БЧ — 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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