ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодняшний поединок в Гомеле начался с атак хозяев, но счет открыли гости: на 4-й минуте Алексей Петров вывел «Витэн» вперед. Пропустив мяч, гомельчане продолжали атаковать, и на 16-й минуте встречи Вячеслав Григорьев сравнял результат. После перерыва он же забил победный гол — 2:1 в пользу ВРЗ.

Решающий поединок за чемпионский титул состоится 21 июня в Орше.

В первом матче «золотой» серии «Витэн» выиграл у себя дома с результатом 3:2 (в овертайме), затем в Гомеле ВРЗ победил со счетом 2:1, а в третьем поединке «Витэн» вновь взял верх на своей площадке — 4:2.

Обладателями бронзовых медалей XXXI чемпионата страны по мини-футболу стали спортсмены минской «Столицы», дважды обыгравшие гомельский БЧ — 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).