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10:45 (мск), источник: БЕЛТА

Решающий поединок за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет в Орше

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня состоится пятый, решающий поединок серии за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На паркете оршанского спорткомплекса «Олимпиец» местный «Витэн» в 14.00 примет гостей из гомельского ВРЗ.

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Пока счет в серии до трех побед равный — 2:2. Оба претендента на чемпионский титул одержали по две виктории на своих площадках: «Витэн» выиграл 3:2 (в овертайме) и 4:2, а ВРЗ дважды победил с одинаковым результатом 2:1.

Обладателями бронзовых медалей XXXI чемпионата страны по мини-футболу стали спортсмены минской «Столицы», дважды обыгравшие гомельский БЧ — 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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