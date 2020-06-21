Решающий поединок за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет в Орше

На паркете оршанского спорткомплекса «Олимпиец» местный «Витэн» в 14.00 примет гостей из гомельского ВРЗ.

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Пока счет в серии до трех побед равный — 2:2. Оба претендента на чемпионский титул одержали по две виктории на своих площадках: «Витэн» выиграл 3:2 (в овертайме) и 4:2, а ВРЗ дважды победил с одинаковым результатом 2:1.

Обладателями бронзовых медалей XXXI чемпионата страны по мини-футболу стали спортсмены минской «Столицы», дважды обыгравшие гомельский БЧ — 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).