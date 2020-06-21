Решающий поединок за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет в Орше
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по
На паркете оршанского спорткомплекса «Олимпиец» местный «Витэн» в 14.00 примет гостей из гомельского ВРЗ.
Пока счет в серии до трех побед равный — 2:2. Оба претендента на чемпионский титул одержали по две виктории на своих площадках: «Витэн» выиграл 3:2 (в овертайме) и 4:2, а ВРЗ дважды победил с одинаковым результатом 2:1.
Обладателями бронзовых медалей XXXI чемпионата страны по
В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).
Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».