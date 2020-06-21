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16:27 (мск), источник: БЕЛТА

Оршанский «Витэн» в четвертый раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» в четвертый раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу, одолев гомельский ВРЗ в серии за золотые медали — 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в пятом, решающем поединке золотой серии оршанцы выиграли на своей площадке со счетом 4:1. Хозяева вышли вперед на 12-й минуте после точного удара Антона Гусакова. Через пять минут Артем Рось удвоил преимущество «Витэна», а после перерыва он отличился еще дважды, став в итоге лучшим снайпером плей-офф завершившегося первенства — на его счету 11 мячей. Гомельчане во втором тайме сумели ответить лишь голом Дмитрия Лося.

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До этого оба претендента на чемпионский титул одержали по две виктории на своих площадках: «Витэн» выиграл 3:2 (в овертайме) и 4:2, а ВРЗ дважды победил с одинаковым результатом 2:1.

Ранее «Витэн» выигрывал чемпионат страны в 2008, 2009 и 2013 годах.

Обладателями бронзовых медалей XXXI чемпионата страны по мини-футболу стали спортсмены минской «Столицы», дважды обыгравшие гомельский БЧ — 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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