Лучший бомбардир чемпионата Казахстана по футзалу перейдет в испанский клуб

Бразилец завершит клубный сезон в Казахстане и поможет «Аяту» побороться за место в Лиге чемпионов.

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Но уже в августе он должен отправиться в Испанию, где будет защищать цвета третьей команды нынешнего чемпионата «Винья Альбали Вальдепеньяс».

Преа является лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана 2019/20, на его счету 24 мяча в 17 играх. «Аят» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков в 18 матчах.

Помимо успешной игры в казахстанской лиге бразильский нападающий блеснул за «Аят» и в матчах Лиги чемпионов, где ему удалось отличиться пять раз в шести встречах основного и элитного раундов.