Лучший бомбардир чемпионата Казахстана по футзалу перейдет в испанский клуб
Форвард рудненского «Аята» Матеус Преа подписал предварительный контракт с клубом высшего испанского дивизиона «Винья Альбали Вальдепеньяс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард рудненского «Аята» Матеус Преа подписал предварительный контракт с клубом высшего испанского дивизиона «Винья Альбали Вальдепеньяс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бразилец завершит клубный сезон в Казахстане и поможет «Аяту» побороться за место в Лиге чемпионов.
Но уже в августе он должен отправиться в Испанию, где будет защищать цвета третьей команды нынешнего чемпионата «Винья Альбали Вальдепеньяс».
Преа является лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана 2019/20, на его счету 24 мяча в 17 играх. «Аят» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков в 18 матчах.
Помимо успешной игры в казахстанской лиге бразильский нападающий блеснул за «Аят» и в матчах Лиги чемпионов, где ему удалось отличиться пять раз в шести встречах основного и элитного раундов.
Отметим, что возобновление чемпионата Казахстана по футзалу намечено на 3 июля. Все оставшиеся игры сезона пройдут в