Лидер сборной Казахстана по футзалу перешел в российский клуб

Ранее Лео поступало предложение от «Кайрата», а также от других российских команд, но настойчивее всех оказался МФК «Норильский Никель». Клуб из Норильска выигрывал чемпионат России в сезоне 2001/02.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице российский Суперлиги и обеспечила себе участие в плей-офф. В начале августа клуб сыграет в четвертьфинале турнира против «Синары». Главным тренером «Норильского Никеля» является Евгений Куксевич.

Напомним, что Лео выступал за «Спортинг» с 2016 года (с перерывом в один сезон, когда он возвращался в «Кайрат»), выиграв несколько раз чемпионат и Кубок Португалии, а также Лигу чемпионов.