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12:17 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер сборной Казахстана по футзалу перешел в российский клуб

Защитник сборной Казахстана по футзалу Лео продолжит карьеру в российском клубе «Норильский Никель», сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок покинул португальский «Спортинг» после завершения контракта.

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Ранее Лео поступало предложение от «Кайрата», а также от других российских команд, но настойчивее всех оказался МФК «Норильский Никель». Клуб из Норильска выигрывал чемпионат России в сезоне 2001/02.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице российский Суперлиги и обеспечила себе участие в плей-офф. В начале августа клуб сыграет в четвертьфинале турнира против «Синары». Главным тренером «Норильского Никеля» является Евгений Куксевич.

Напомним, что Лео выступал за «Спортинг» с 2016 года (с перерывом в один сезон, когда он возвращался в «Кайрат»), выиграв несколько раз чемпионат и Кубок Португалии, а также Лигу чемпионов.

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