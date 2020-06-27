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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» официально объявил о подписании одного из лучших футзалистов мира

Алматинский футзальный «Кайрат» официально объявил о подписании одного из лучших игроков мира Фабрисио Бастезини, более известного под именем Гадейя.

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Гадейя — действующий игрок сборной Бразилии, ранее он выступал у себя на родине за «Копагрил» (2009−2012) и «Интелли» (2013−2016), а также представлял испанский «Интер Мовистар» (2012/2013, 2017−2020).

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В активе новичка «Кайрата»: по две победы в Кубке УЕФА (2017, 2018) и чемпионате Испании, звание лучшего игрока испанского первенства (2014), победа в Кубке Америки в составе сборной Бразилии (2011) и бронзовые медали в 2015.

Кроме того, в сезоне-2017/18 Гадейя стал самым ценным игроком чемпионата Испании и лучшим вингером турнира.

Дважды он входил в тройку лучших футзалистов мира по итогам года (2015 и 2018).

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