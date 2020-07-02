«Кайрат» подписал чемпиона мира по футзалу в составе сборной Бразилии

36-летний форвард с 2017 года защищал цвета португальской «Бенфики», с которой у игрока закончился контракт. В Алматы Фернандиньо переезжает в качестве свободного агента. ⁣⁣⠀

Бразильский нападающий является пятикратным чемпионом России, победителем бразильской футзальной лиги, чемпионом и двукратным победителем Кубка Португалии, а также в 2012 году завоевал золотые медали чемпионата мира по футзалу в составе сборной Бразилии. ⁣⁣⠀

«Мы от всей души приветствуем новичка, и надеемся, что сотрудничество окажется плодотворным и подарит массу приятных моментов и клубу и игроку. Бразилец является форвардом топ уровня. За свою карьеру Фернандиньо признавался лучшим нападающим и бомбардиром российского чемпионата, а также в 2013 году завоевал приз “Самому ценному игроку” межконтинентального Кубка по футзалу», — говорится в сообщении «Кайрата».