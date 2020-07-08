«Это феноменально, лучшее, что я видел». Английский тренер восхитился игрой капитана футзального «Кайрата»
Он — рекордсмен в истории мирового футзала.
Он — рекордсмен в истории мирового футзала.
Эксперт ФИФА и тренер вратарей сборной Англии по футзалу Энди Рединг рассказал, почему считает капитана «Кайрата» и одного из лидеров сборной Казахстана Игиту самым совершенным голкипером мира. Он выделил несколько его главных качеств.
«Лучший вратарь с точки зрения техники и интеллекта? Лео Игита без сомнения. Какой фантастический вратарь! На мой взгляд, у него есть все качества. Его технические компоненты: растяжки являются образцовыми как в движении, так и в статике, он выполняет оба стиля блокировки (испанский и бразильский), а проходы очень плавные.
Кроме того, несмотря на его скорость и ловкость, его позиция всегда правильна. Когда вы отлично читаете игру, у вас много времени. Он знает правильный момент для использования каждой из имеющихся в его распоряжении техник, его игра руками и ногами впечатляет. Кажется, он никогда не ошибается. Это феноменально, лучшее, что я видел, — отметил Рединг в интервью Fifa.com.
Напомним, что Игита является лучшим вратарем мира пошлого года по версии Futsal Planet Awards. Кроме того, он выигрывал данную награду рекордное число раз — четырежды (ранее в 2015, 2016 и 2018 годах).