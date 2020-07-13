Исправление ошибок. Футзальный «Кайрат» провалился в ЛЧ и начал подписывать мировых звезд

Источник: uefa.com

В 2019 году «Кайрат» был удивительно противоречив, от финала Лиги чемпионов-2018/19 до беспомощности в элитном раунде ЛЧ-2019/20. Почему команда пережила такой резкий спад?

Возможно, прошлый финал — это слишком резкий скачок вверх, у «Кайрата» не было дорогих трансферов, но все новички были органичны и мотивированы. Плюс несколько индивидуальных перфомансов мирового уровня: как всегда топовый Игита, набравший превосходную форму Тайнан, прогрессирующий Хоссейн Тайеби. Вкупе это дало результат, но спустя несколько месяцев все сломалось в прямом и переносном смысле. Тайнан ушел в «Спортинг», лидеров команды Игиту и Дугласа мучали травмы, Таейби загрустил, а молодые казахстанцы Оразов и Турсагулов на тот момент не смогли взять на себя инициативу.

Но, вероятно, ключевой фактор — клуб не угадал ни с одним переходом. Бразильцы Луизиньо и Габриэль оказались игроками не того уровня, казахстанцы Пиялы и Акбаликов изначально приходили на перспективу. В итоге команда стала не сильнее, а слабее, учитывая тот же уход Тайнана. Это привело к четырем поражениям из шести в ЛЧ-2019/20.

Для «Кайрата» всегда болезненно не выходить в еврокубковый «Финал четырех» — по сути, это главная цель для клуба в каждом сезоне. Именно поэтому работа по селекции стала приоритетной в данный период.

Фернандиньо из «Бенфики» — выдающийся бомбардир, чемпион мира, некогда игрок сборной Бразилии. Определенно поможет «Кайрату», и это действительно большой трансфер, несмотря на возраст игрока — 37 лет.

Гадейя — один из двух-трех лидеров монструозного «Интера», который доминировал в Европе и Испании несколько лет. «Кайрат» долго гонялся за бразильцем, и вот теперь удобный момент настал. В «Интере» разбежались все лидеры, команда пережила свой пик — Гадейя стал одним из тех, кто решил сменить обстановку. Да, его период в «Кайрате», скорее всего, не будет долгим — контракт всего на год, а дальше — «Барселона». Но даже за один сезон Гадейя может дать то, что нужно нынешнему «Кайрату».

Савио — фигура не столь именитая, как вышеназванные игроки. Тренерский штаб «Кайрата» заметил бразильца в матчах за сборную Румынии, цвета которой он решил защищать. Пожалуй, этот переход выглядит загадочно — здесь может выйти вариант с Диего Фаверо и Эдсоном, сумевшими раскрыться в Алматы, но нельзя исключать и провального исхода, как получилось с Луизиньо.