Источник: Экс-директор футзального клуба задержан в Алматы после выстрела в голову человека

По данным источника, в ночь на 16 июля Жахин, выгуливая собаку, ввязался в конфликт с семейной парой.

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В результате случился выстрел в голову из пистолета травматического воздействия «Оса».

Пострадавший оказался 38-летний мужчина, которого доставили в отделение городской клинической больницы № 4. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, огнестрельное проникающее ранение черепа и ушиб головного мозга тяжелой степени. Операция прошла успешно, пациент пришел в сознание.