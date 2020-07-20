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15:16 (мск), источник: Vesti.kz

Источник: Экс-директор футзального клуба задержан в Алматы после выстрела в голову человека

Известный футзальный специалист Болат Жахин задержан в Алматы по подозрению в совершении преступления, сообщает телеграм-канал «Гол емес».

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По данным источника, в ночь на 16 июля Жахин, выгуливая собаку, ввязался в конфликт с семейной парой.

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В результате случился выстрел в голову из пистолета травматического воздействия «Оса».

Пострадавший оказался 38-летний мужчина, которого доставили в отделение городской клинической больницы № 4. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, огнестрельное проникающее ранение черепа и ушиб головного мозга тяжелой степени. Операция прошла успешно, пациент пришел в сознание.

53-летний Жахин работал диктором и судьей-информатаром, исполняющим обязанности департамента по футзалу и пляжному футбола КФФ, менеджером сборной Казахстана и спортивным директором МФК «Мунайшы» из Жанаозена.

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