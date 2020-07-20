Источник: Экс-директор футзального клуба задержан в Алматы после выстрела в голову человека
Известный футзальный специалист Болат Жахин задержан в Алматы по подозрению в совершении преступления, сообщает
Известный футзальный специалист Болат Жахин задержан в Алматы по подозрению в совершении преступления, сообщает
По данным источника, в ночь на 16 июля Жахин, выгуливая собаку, ввязался в конфликт с семейной парой.
В результате случился выстрел в голову из пистолета травматического воздействия «Оса».
Пострадавший оказался 38-летний мужчина, которого доставили в отделение городской клинической больницы № 4. Врачи диагностировали открытую
53-летний Жахин работал диктором и