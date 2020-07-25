«Кайрат» объявил о подписании универсала из европейского сборной

До 2016 года Савио играл в Бразилии за «Ботафого». В 2016 году бразилец перебрался в Румынию, в клуб Informatica Timisoara.

Последние два сезона он провел в ведущем румынском клубе «Империал». В 2017 году Савио принял гражданство этой страны и стал выступать за национальную сборную Румынии, в составе которой участвовал на Евро-2018 в Словении.

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