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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о подписании универсала из европейского сборной

Он играл за «Ботафого».
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Алматинский «Кайрат» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с игроком сборной Румынии по футзалу Савио Валадаресом.

Соглашение с 26-летним универсалом бразильского происхождения подписано на два сезона.

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До 2016 года Савио играл в Бразилии за «Ботафого». В 2016 году бразилец перебрался в Румынию, в клуб Informatica Timisoara.

Последние два сезона он провел в ведущем румынском клубе «Империал». В 2017 году Савио принял гражданство этой страны и стал выступать за национальную сборную Румынии, в составе которой участвовал на Евро-2018 в Словении.
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