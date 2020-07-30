Футзальный «Кайрат» вернет бразильского игрока из Европы

Эдсон и еще один игрок «Кайрата» Джон Леннон были отданы в аренду «Литии» зимой 2020 года. Тренерский штаб алматинского клуба ждет возвращения Эдсона, который был одним из самых ярких игроков команды в сезоне-2018/19. Что касается нападающего Леннона, его будущее пока под вопросом, возможно, он останется в Словении еще на сезон.
Отметим, что ранее алматинский клуб подписал контракты с игроками сборной Бразилии Фернандиньо и Гадейей, а также пригласил одного из лидеров сборной Румынии Савио.
Напомним, что «Кайрат» не завершил выступление в чемпионате Казахстана по футзалу, который был приостановлен в марте. После 20 туров алматинский клуб лидирует в турнире, набрав 44 очка. Дата рестарта чемпионата страны по-прежнему не объявлена.