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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» вернет бразильского игрока из Европы

АФК «Кайрат» намерен вернуть бразильского универсала Эдсона, который провел минувшие полгода в словенской «Литии», сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок начнет подготовку к следующему сезону в составе алматинского клуба.

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Эдсон и еще один игрок «Кайрата» Джон Леннон были отданы в аренду «Литии» зимой 2020 года. Тренерский штаб алматинского клуба ждет возвращения Эдсона, который был одним из самых ярких игроков команды в сезоне-2018/19. Что касается нападающего Леннона, его будущее пока под вопросом, возможно, он останется в Словении еще на сезон.

Отметим, что ранее алматинский клуб подписал контракты с игроками сборной Бразилии Фернандиньо и Гадейей, а также пригласил одного из лидеров сборной Румынии Савио.

Напомним, что «Кайрат» не завершил выступление в чемпионате Казахстана по футзалу, который был приостановлен в марте. После 20 туров алматинский клуб лидирует в турнире, набрав 44 очка. Дата рестарта чемпионата страны по-прежнему не объявлена.

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