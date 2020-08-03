«Кайрат» может подписать кандидата в сборную Казахстана по футзалу

Турегазин хорошо проявил себя в рамках сезона-2019/20, удачно выступая за «Аят» в чемпионате Казахстана (18 игр, девять голов) и помог клубу в Лиге чемпионов (шесть игр).

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25-летний универсал является кандидатом в сборную Казахстана, ранее он защищал цвета «Актобе». Тренерский штаб «Кайрата» следит за Турегазиным и может пригласить игрока после окончания нынешнего клубного сезона в Казахстане.

При этом не исключено, что алматинский клуб расстанется с двумя казахстанскими игроками — Нурсултаном Пиялы и Альбертом Акбаликовым, которым пока не удается в полной мере адаптироваться в команде.