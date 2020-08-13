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15:11 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, когда футзальный «Кайрат» может возобновить тренировки

АФК «Кайрат» утвердил предварительный план по возобновлению тренировок основной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда может приступить к подготовительным сборам в начале сентябре.

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Алматинский клуб отталкивается от эпидемиологической ситуации в стране, но в случае завершения карантина в августе может начать тренировочную работу в первых числах сентября. При этом клубу также необходимо вернуть из Бразилии нескольких легионеров, включая новичков — Фернандиньо, Гадейю и Савио.

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Ведущий казахстанский футзальный клуб обеспокоен тем, что большинство европейских команд, с которыми алматинцам предстоит сыграть в Лиге чемпионов, уже активно тренируются и готовят себя к новому сезону. Поэтому для «Кайрата» важно стартовать на сборах хотя бы в начале сентября. Добавим, что информации о том, когда будут доиграны оставшиеся матчи чемпионата Казахстана-2019/20, по-прежнему нет.

Ранее главный тренер «Кайрата» Пауло Рикардо Кака критично высказался о том, что футзальным командам до сих пор не разрешено проводить тренировки и нет никакой ясности относительно завершения чемпионата страны.

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