Стало известно, когда футзальный «Кайрат» может возобновить тренировки

Алматинский клуб отталкивается от эпидемиологической ситуации в стране, но в случае завершения карантина в августе может начать тренировочную работу в первых числах сентября. При этом клубу также необходимо вернуть из Бразилии нескольких легионеров, включая новичков — Фернандиньо, Гадейю и Савио.

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Ведущий казахстанский футзальный клуб обеспокоен тем, что большинство европейских команд, с которыми алматинцам предстоит сыграть в Лиге чемпионов, уже активно тренируются и готовят себя к новому сезону. Поэтому для «Кайрата» важно стартовать на сборах хотя бы в начале сентября. Добавим, что информации о том, когда будут доиграны оставшиеся матчи чемпионата Казахстана-2019/20, по-прежнему нет.