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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Газпром-Югра» победил «Синару» в полуфинале ЧР по мини-футболу

Югорский «Газпром-Югра» обыграл екатеринбургскую «Синару» во втором матче серии полуфинала плей-офф чемпионата России по мини-футболу и сравнял счет в противостоянии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах, завершилась со счетом 2:1 в пользу югорской команды. У победителей мячи забили Даниил Давыдов (38-я минута) и Иван Чишкала (40), у «Синары» отличился Максим Герасимов (38).

Счет в серии до трех побед стал 1−1, третий матч противостояния пройдет в Екатеринбурге 17 августа.

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