«Газпром-Югра» победил «Синару» в полуфинале ЧР по мини-футболу

Встреча, прошедшая в дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах, завершилась со счетом 2:1 в пользу югорской команды. У победителей мячи забили Даниил Давыдов (38-я минута) и Иван Чишкала (40), у «Синары» отличился Максим Герасимов (38).