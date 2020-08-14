«Газпром-Югра» победил «Синару» в полуфинале ЧР по мини-футболу
Югорский «Газпром-Югра» обыграл екатеринбургскую «Синару» во втором матче серии полуфинала
Югорский «Газпром-Югра» обыграл екатеринбургскую «Синару» во втором матче серии полуфинала
Встреча, прошедшая в дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах, завершилась со счетом 2:1 в пользу югорской команды. У победителей мячи забили Даниил Давыдов (38-я минута) и Иван Чишкала (40), у «Синары» отличился Максим Герасимов (38).
Счет в серии до трех побед стал 1−1, третий матч противостояния пройдет в Екатеринбурге 17 августа.