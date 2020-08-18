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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир чемпионата Казахстана по футзалу перешел в клуб из Лиги чемпионов

Экс-нападающий МФК «Аят» Матеус Преа перешел в испанский клуб, сообщает KazFootball.kz.

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Прошедший сезон, который не был доигран, оказался для бразильца удачным. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана с 24 голами в 17 матчах.

Также он стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Казахстана-2019, забив 12 мячей в пяти матчах. В пяти матчах Лиги чемпионов он отличился шесть раз. Всего в 28 играх забил 41 гол.

Футболист перешел в состав серебряного призера испанского первенства — «Винья Альбали Вальдепеньяс», был представлен и уже готовится к новому сезону, в том числе к Лиге чемпионов.

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