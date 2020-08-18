Лучший бомбардир чемпионата Казахстана по футзалу перешел в клуб из Лиги чемпионов

Прошедший сезон, который не был доигран, оказался для бразильца удачным. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана с 24 голами в 17 матчах.

Также он стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Казахстана-2019, забив 12 мячей в пяти матчах. В пяти матчах Лиги чемпионов он отличился шесть раз. Всего в 28 играх забил 41 гол.