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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпионат Казахстана по футзалу завершен досрочно. «Кайрат» и «Актобе» выступят в Лиге чемпионов

Чемпионат Казахстана по футзалу досрочно завершен по состоянию на 12 марта 2020 года. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола.

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Таким образом, «Кайрат» признан чемпионом, а второе место занял «Актобе». В розыгрыше Лиги чемпионов по футзалу Казахстан представят алматинский и актюбинский клубы.

Решение Исполкома КФФ обосновано следующими обстоятельствами:

— невозможность дальнейшего проведения турнира в связи с продолжением санитарно-эпидемиологических карантинных мероприятий и, соответственно, запретом на спортивные соревнования в закрытых помещениях;.

— выход участников чемпионата Казахстана по футзалу на завершающую стадию турнира в связи с наличием 70 процентов сыгранных матчей соревнования;.

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— необходимость оперативной подачи турнирной заявки казахстанских участников Лиги чемпионов по футзалу.

«Вскоре состоится жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Таким образом, казахстанские участники турнира обязаны уже сейчас подать заявочную документацию. Закончить чемпионат не представляется возможным в связи с пока действующим строгим запретом на соревнования в закрытых помещениях. С той целью, чтобы возобладал спортивный принцип, Казахстанская федерация футбола, заручившись поддержкой участников национального первенства, приняла решение завершить его по итогам текущей турнирной таблицы и дать возможность сильнейшим казахстанским футзальным клубам вновь выйти на международную арену», — отметил директор Департамента футзала Казахстанской федерации футбола Аскар Абильдаев.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 2 сентября 2020 года. Матчи предварительного раунда пройдут с 13 по 18 октября 2020 года, основного — с 22 по 29 ноября 2020 года.

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