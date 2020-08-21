«Газпром-Югра» обыграл «Синару» и вышел в финал ЧР по мини-футболу

Пятая встреча полуфинальной серии, прошедшая в пятницу в Люберцах, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Дмитрий Лысков, Катата Рафаэль да Роса и Иван Чишкала, у проигравших отличился Валерий Демин.

Счет в серии до трех побед стал 3−2 в пользу югорского клуба. «Газпром-Югра» в финальном матче встретится с московским КПРФ. «Синара» и «Тюмень» разыграют между собой бронзовые медали турнира.