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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Газпром-Югра» обыграл «Синару» и вышел в финал ЧР по мини-футболу

Югорский клуб «Газпром-Югра» нанес поражение в серии екатеринбургской «Синаре» и вышел в финал чемпионата России по мини-футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Пятая встреча полуфинальной серии, прошедшая в пятницу в Люберцах, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Дмитрий Лысков, Катата Рафаэль да Роса и Иван Чишкала, у проигравших отличился Валерий Демин.

Счет в серии до трех побед стал 3−2 в пользу югорского клуба. «Газпром-Югра» в финальном матче встретится с московским КПРФ. «Синара» и «Тюмень» разыграют между собой бронзовые медали турнира.

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