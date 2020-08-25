КПРФ обыграл «Газпром-Югру» в 1-м матче финала плей-офф чемпионата России

Встреча, прошедшая в Климовске, завершилась со счетом 4:2. У победителей дубль сделал Артем Ниязов (36-я и 44-я минуты), также отличились Янар Асадов (12) и Ромуло (34). У гостей точными ударами отметились Андрей Афанасьев (18) и Иван Сигнев (26).