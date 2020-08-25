КПРФ обыграл «Газпром-Югру» в 1-м матче финала плей-офф чемпионата России
Московский КПРФ обыграл югорскую «Газпром-Югру» в первом матче финальной серии
Московский КПРФ обыграл югорскую «Газпром-Югру» в первом матче финальной серии
Встреча, прошедшая в Климовске, завершилась со счетом 4:2. У победителей дубль сделал Артем Ниязов (36-я и 44-я минуты), также отличились Янар Асадов (12) и Ромуло (34). У гостей точными ударами отметились Андрей Афанасьев (18) и Иван Сигнев (26).
Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу КПРФ, второй матч пройдет также в Климовске в среду.