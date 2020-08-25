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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КПРФ обыграл «Газпром-Югру» в 1-м матче финала плей-офф чемпионата России

Московский КПРФ обыграл югорскую «Газпром-Югру» в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Климовске, завершилась со счетом 4:2. У победителей дубль сделал Артем Ниязов (36-я и 44-я минуты), также отличились Янар Асадов (12) и Ромуло (34). У гостей точными ударами отметились Андрей Афанасьев (18) и Иван Сигнев (26).

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу КПРФ, второй матч пройдет также в Климовске в среду.

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