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12:38 (мск), источник: БЕЛТА

Оршанский «Витэн» и гомельский БЧ разыграют Суперкубок Беларуси по мини-футболу

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Могилеве откроется очередной сезон в белорусском мини-футболе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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За первый трофей нового сезона на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец» поспорят действующий чемпион Беларуси оршанский «Витэн» и обладатель Кубка страны гомельский клуб БЧ. Встреча начнется в 19.45 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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В прошлом сезоне Суперкубок во второй раз выиграл «Витэн», разгромив минскую «Столицу» со счетом 5:1. Также два раза этот приз выигрывал «Лидсельмаш», по разу его обладателями становились минские «Дорожник», «Столица» и МАПИД.

Очередной, 32-й по счету, чемпионат Беларуси по мини-футболу стартует на следующей неделе.

В первом туре встречаются:

5 сентября.

«Динамо-БНТУ» (Минск) — «Борисов-900», БЧ (Гомель) — «УВД-Динамо» (Гродно), «Охрана-Динамо» (Минск) — «Витэн» (Орша);.

6 сентября.

«Столица» (Минск) — «Дорожник» (Минск), «Лида» — ВРЗ (Гомель), «Минск» — ЦКК (Светлогорск).

На первом этапе 12 команд проведут классический двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем первая четверка получит прямые путевки в четвертьфинальную стадию, а остальные клубы проведут серии плей-офф за четыре оставшиеся путевки в ¼ финала. Розыгрыш Кубка Беларуси планируется провести в ноябре-декабре.

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