Оршанский «Витэн» и гомельский БЧ разыграют Суперкубок Беларуси по мини-футболу
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Могилеве откроется очередной сезон в белорусском
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Могилеве откроется очередной сезон в белорусском
За первый трофей нового сезона на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец» поспорят действующий чемпион Беларуси оршанский «Витэн» и обладатель Кубка страны гомельский клуб БЧ. Встреча начнется в 19.45 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
В прошлом сезоне Суперкубок во второй раз выиграл «Витэн», разгромив минскую «Столицу» со счетом 5:1. Также два раза этот приз выигрывал «Лидсельмаш», по разу его обладателями становились минские «Дорожник», «Столица» и МАПИД.
Очередной, 32-й по счету, чемпионат Беларуси по
В первом туре встречаются:
5 сентября.
«Динамо-БНТУ» (Минск) — «Борисов-900», БЧ (Гомель) — «УВД-Динамо» (Гродно), «Охрана-Динамо» (Минск) — «Витэн» (Орша);.
6 сентября.
«Столица» (Минск) — «Дорожник» (Минск), «Лида» — ВРЗ (Гомель), «Минск» — ЦКК (Светлогорск).
На первом этапе 12 команд проведут классический двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем первая четверка получит прямые путевки в четвертьфинальную стадию, а остальные клубы проведут серии