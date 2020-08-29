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15:59 (мск), источник: ТАСС

Московский клуб КПРФ впервые стал чемпионом России по мини-футболу

ТАСС, 29 августа. Московский мини-футбольный клуб КПРФ впервые стал победителем чемпионата России. В третьем матче финальной серии Париматч-Суперлиги КПРФ на выезде выиграл в серии пенальти у югорской «Газпром-Югры».

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Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу КПРФ. В первых двух матчах на своей площадке московский клуб добился побед со счетом 4:3 и 4:1. Ранее москвичи заняли первое место по итогам регулярного чемпионата страны.

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Клуб КПРФ был создан в 2003 году, сначала играл на первенство Москвы, в сезоне-2009/10 заявился для участия в высшей лиге. В суперлиге КПРФ дебютировал через два года — в сезоне-2011/12. В 2019 году клуб стал серебряным призером чемпионата России и завоевал путевку в Лигу чемпионов, где дошел до «Финала четырех».

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Самым титулованным клубом России является столичное «Динамо», 11 раз побеждавшее в чемпионате. «Дина» 9 раз выигрывала золотые медали, по два раза лучшими становились екатеринбургская «Синара» и «Газпром-Югра», по одному разу — московский «Спартак», «Норильский никель» и «Тюмень».

В третьем матче серии за бронзовые медали «Синара» в гостях переиграла «Тюмень» со счетом 2:1. Счет в серии стал 2−1 в пользу «Синары». Четвертая игра состоится 30 августа.

Сезон был приостановлен 3 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае Ассоциация мини-футбола России приняла решение возобновить национальное первенство с 1 августа, начав розыгрыш турнира сразу с плей-офф. Такое решение было принято в связи с тем, что с чемпионата страны по финансовым причинам снялся грозненский «Беркут».

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