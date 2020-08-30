«Синара» завоевала бронзовые медали ЧР по мини-футболу, обыграв «Тюмень»

Четвертый матч серии за третье место, прошедший в Тюмени, завершился победой «Синары» в дополнительное время — 4:2. В составе гостей голы забили Сергей Сорокин (8-я минута), Валерий Демин (19) и Дмитрий Прудников (56 и 58), у проигравших отличились Вилиан Лоуренко (7) и Сергей Абрамович (25).