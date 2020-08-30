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14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Синара» завоевала бронзовые медали ЧР по мини-футболу, обыграв «Тюмень»

Екатеринбургская «Синара» победила «Тюмень» и выиграла бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Четвертый матч серии за третье место, прошедший в Тюмени, завершился победой «Синары» в дополнительное время — 4:2. В составе гостей голы забили Сергей Сорокин (8-я минута), Валерий Демин (19) и Дмитрий Прудников (56 и 58), у проигравших отличились Вилиан Лоуренко (7) и Сергей Абрамович (25).

«Синара» выиграла серию со счетом 3−1.

Чемпионом России ранее впервые стал московский клуб КПРФ, в финальной серии победив «Газпром-Югру» из Югорска — 3−0.

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