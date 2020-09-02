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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб подпишет победителя Лиги чемпионов по футзалу

Футзальную команду «Актобе» близок к подписанию титулованного бразильца Део, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее игрок выступал за португальский «Спортинг».

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После завершения контракта с португальским грандом в этом году, бразилец изначально принял приглашение румынского клуба «Автобергамо», но неожиданно в августе новый клуб Део распустил всех игроков из-за ситуации с пандемией в стране. После этого экс-игрок «Спортинга» начал контактировать с другими командами, в числе которых оказался «Актобе». Део уже дал предварительное согласие на переход в казахстанский клуб.

Отметим, что по итогам досрочно завершенного чемпионата Казахстана 2019/20 «Актобе» занял второе место и таким образом получил путевку в Лигу чемпионов.

За «Спортинг» 37-летний вингер Део (Андре Энрике Жюстино) провел 604 игр, забил 295 голов, став рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. Део выступал за португальскую команду в период с 2002 по 2020 годы, за исключением двух сезонов (2014−2016), которые он провел в российском КПРФ.

Бразилец завоевал с лиссабонским клубом 26 титулов, включая кубок Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

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