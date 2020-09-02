Казахстанский клуб подпишет победителя Лиги чемпионов по футзалу

После завершения контракта с португальским грандом в этом году, бразилец изначально принял приглашение румынского клуба «Автобергамо», но неожиданно в августе новый клуб Део распустил всех игроков из-за ситуации с пандемией в стране. После этого экс-игрок «Спортинга» начал контактировать с другими командами, в числе которых оказался «Актобе». Део уже дал предварительное согласие на переход в казахстанский клуб.