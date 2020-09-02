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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России узнала соперников по квалификации ЧЕ-2022 по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу сыграет с командами Франции и Грузии на групповом этапе квалификации чемпионата Европы 2022 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне в среду.

Российская команда попала в группу 2, где четвертым участником станет победитель противостояния между сборными Армении и Болгарии. Матчи группового раунда квалификации пройдут в период с 6 декабря 2020 года по 14 апреля 2021 года.

Восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших второе место, выйдут в финальную часть чемпионата Европы. Оставшиеся два участника, занявшие второе место, разыграют еще одну путевку на турнир в стыковых матчах.

Чемпионат Европы пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах. Действующим обладателем трофея является сборная Португалии.

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