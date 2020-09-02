В новом сезоне Суперлиги по мини-футболу сыграют девять команд
Девять команд примут участие в новом розыгрыше Суперлиги, вместо грозненского «Беркута» в чемпионате сыграет «Торпедо» из Нижнего Новгорода, заявил РИА Новости президент Ассоциации
Девять команд примут участие в новом розыгрыше Суперлиги, вместо грозненского «Беркута» в чемпионате сыграет «Торпедо» из Нижнего Новгорода, заявил РИА Новости президент Ассоциации
Новый сезон Суперлиги стартует 12 сентября. В прошлом розыгрыше в элитном дивизионе также принимало участие девять команд.
«В стартующем 12 сентября розыгрыше Суперлиги примут участие девять команд. К сожалению,
«Конечно, снятие “Беркута” расстроило, тем более южный регион очень перспективный для развития