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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В новом сезоне Суперлиги по мини-футболу сыграют девять команд

Девять команд примут участие в новом розыгрыше Суперлиги, вместо грозненского «Беркута» в чемпионате сыграет «Торпедо» из Нижнего Новгорода, заявил РИА Новости президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новый сезон Суперлиги стартует 12 сентября. В прошлом розыгрыше в элитном дивизионе также принимало участие девять команд.

«В стартующем 12 сентября розыгрыше Суперлиги примут участие девять команд. К сожалению, из-за пандемии COVID-19 с прошлого розыгрыша снялся “Беркут”, — сказал Алиев по телефону. — Ассоциация выполняет свои задачи, мы развиваем Высшую лигу, которая на протяжении даже сложных лет дает нам клубы для Суперлиги. В этом году такой командой стал нижегородский “Оргхим”, переименованный в “Торпедо”. В следующем сезоне этот клуб сыграет в Суперлиге».

«Конечно, снятие “Беркута” расстроило, тем более южный регион очень перспективный для развития мини-футбола, но полноценно ассоциация не может влиять на процессы внутри клубов. Хотя мы регулярно оказываем всю необходимую поддержку. Надеемся, что в следующем году мы сможет решить вопрос по одной или двум командам Высшей лиги», — продолжил собеседник агентства.

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