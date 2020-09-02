В новом сезоне Суперлиги по мини-футболу сыграют девять команд

Источник: Спорт РИА Новости

Новый сезон Суперлиги стартует 12 сентября. В прошлом розыгрыше в элитном дивизионе также принимало участие девять команд.

«В стартующем 12 сентября розыгрыше Суперлиги примут участие девять команд. К сожалению, из-за пандемии COVID-19 с прошлого розыгрыша снялся “Беркут”, — сказал Алиев по телефону. — Ассоциация выполняет свои задачи, мы развиваем Высшую лигу, которая на протяжении даже сложных лет дает нам клубы для Суперлиги. В этом году такой командой стал нижегородский “Оргхим”, переименованный в “Торпедо”. В следующем сезоне этот клуб сыграет в Суперлиге».