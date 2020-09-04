Защитник сборной Казахстана по футзалу может выиграть трофей в дебютном матче за новый клуб

Это будет ответная встреча в рамках финала Кубка России сезона-2019/20.

Вероятно, «Норильскому Никелю» удалось заявить новобранца Лео на ответный матч финала Кубка с «Газпром-Югрой», несмотря на то, что эта игра относится к прошлому клубному сезону-2019/20. Ответный матч пройдет 9 сентября, в первом поединке команда Лео одержала минимальную победу — 1:0.

Напомним, что весной этого года Лео объявил об уходе из лиссабонского «Спортинга». За три сезона в Португалии казахстанский защитник трижды становился чемпионом страны, а также выиграл Кубок Лиги, Кубок Португалии и Суперкубок Португалии.