Российский клуб объявил о переходе лидера сборной Казахстана по футзалу

«Я уже достаточно давно знаю команду “Норильский никель”. Еще в период выступления за “Кайрат” мы встречались несколько раз в товарищеских матчах, и играли друг против друга в различных турнирах. Норильск показывал качественный футбол, и против них всегда было трудно играть. Я решил перейти в “Норильский никель”, так как давно мечтал поиграть в российской Суперлиге. Также я поверил в амбициозные цели, которые ставит перед собой северная команда. Ключевую роль в принятии решения сыграли беседы с Дарланом. Он сделал команде хорошую рекламу — хорошо отзывался о Клубе. Что касается обстановки в команде, могу сказать, что как тренерский штаб и администрация, так и игроки » хорошие люди, которые стремятся всячески помочь новичкам и облегчить их адаптацию. Знаю, что «Норникель» был чемпионом. У нас есть все для того, чтобы в следующем сезоне сначала повторить тот успех начала 2000-х, а в последующих годах застолбить за собой статус лидера российского чемпионата. Самое главное — это всегда поддерживать в команде хорошие человеческие отношения и стремиться к успеху, — сказал Лео.