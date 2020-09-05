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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб объявил о переходе лидера сборной Казахстана по футзалу

Российский клуб «Норильский никель» объявил о переходе защитника сборной Казахстана по футзалу Лео.

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Новичок уже присоединился к заполярной команде. Лео будет выступать под 6-м номером.

«Норильский никель» — пятая команда в карьере Лео. До этого защитник выступал в клубах «Тубарао-футзал» (2008), «Адэафи» (2009), «Кайрат» (2009−2016 и 2017/18) и «Спортинг» (2016/17 и 2018−2020).

В составе «Кайрата» Лео становился восьмикратным чемпионом Казахстана (2009−2016 и 2017/18), пятикратным обладателем Кубка страны, двукратным обладателем Кубка Еременко и двукратным обладателем Кубка УЕФА (2012/13 и 2014/15). В финале четырех Кубка УЕФА сезона 2014/15 Лео был признан лучшим игроком.

В португальском «Спортинге» в сезоне-2016/17 он стал чемпионом Португалии и обладателем Кубка Португалии. Через год ему вновь удалось поднять Кубок Португалии, а также стать обладателем Суперкубка и выиграть Лигу чемпионов. В сезон-2019/20 в составе лиссабонцев завоевал Суперкубок Португалии.

«Я уже достаточно давно знаю команду “Норильский никель”. Еще в период выступления за “Кайрат” мы встречались несколько раз в товарищеских матчах, и играли друг против друга в различных турнирах. Норильск показывал качественный футбол, и против них всегда было трудно играть. Я решил перейти в “Норильский никель”, так как давно мечтал поиграть в российской Суперлиге. Также я поверил в амбициозные цели, которые ставит перед собой северная команда. Ключевую роль в принятии решения сыграли беседы с Дарланом. Он сделал команде хорошую рекламу — хорошо отзывался о Клубе. Что касается обстановки в команде, могу сказать, что как тренерский штаб и администрация, так и игроки » хорошие люди, которые стремятся всячески помочь новичкам и облегчить их адаптацию. Знаю, что «Норникель» был чемпионом. У нас есть все для того, чтобы в следующем сезоне сначала повторить тот успех начала 2000-х, а в последующих годах застолбить за собой статус лидера российского чемпионата. Самое главное — это всегда поддерживать в команде хорошие человеческие отношения и стремиться к успеху, — сказал Лео.

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