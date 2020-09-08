Чемпион Казахстана по футзалу в составе «Кайрата» перешел в российский клуб

Воспитанник рудненского «Аята» стал игроком «Волгаря» из Астрахани. Клуб выступает в конференции «Запад» высшей лиги чемпионата России по мини-футболу.

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Напомним, в «Кайрат» Янов перешел в 2016 году. В составе алматинского клуба становился чемпионом и обладателем Кубка Казахстана (в сезоне-2015/16).