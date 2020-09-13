«Динамо» вновь победило «Торпедо» в чемпионате России по мини-футболу
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Самарское «Динамо» вновь победило нижегородское «Торпедо» в матче первого тура чемпионата России по
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Самарское «Динамо» вновь победило нижегородское «Торпедо» в матче первого тура чемпионата России по
Вторая встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Днем ранее динамовцы выиграли со счетом 9:6.
Результаты других встреч:
«Синара» (Екатеринбург) — «Ухта» — 5:2;.
«Тюмень» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:4;.
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Норильский Никель» (Норильск) — 3:3.