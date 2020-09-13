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17:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» вновь победило «Торпедо» в чемпионате России по мини-футболу

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Самарское «Динамо» вновь победило нижегородское «Торпедо» в матче первого тура чемпионата России по мини-футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вторая встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Днем ранее динамовцы выиграли со счетом 9:6.

Результаты других встреч:

«Синара» (Екатеринбург) — «Ухта» — 5:2;.

«Тюмень» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:4;.

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Норильский Никель» (Норильск) — 3:3.

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