Участник футзальной Лиги чемпионов от Казахстана задумал пригласить иностранного тренера
Последним его местом работы был клуб из Чехии.
Последним его местом работы был клуб из Чехии.
Белорусский специалист Виктор Тарчило является основным кандидатом на пост главного тренера МФК «Актобе». Предыдущим наставником команды был украинец Олег Солодовник, который покинул свой пост в связи с окончанием действия контракта, сообщает KazFootball.kz.
Тарчило известен по работе в белорусских командах «Витэн», «Лидсельмаш». Последним его клубом был чешский «Сварог».
Чемпионат Казахстана по футзалу
В турнире участвовали восемь клубов.