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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

Участник футзальной Лиги чемпионов от Казахстана задумал пригласить иностранного тренера

Последним его местом работы был клуб из Чехии.

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Белорусский специалист Виктор Тарчило является основным кандидатом на пост главного тренера МФК «Актобе». Предыдущим наставником команды был украинец Олег Солодовник, который покинул свой пост в связи с окончанием действия контракта, сообщает KazFootball.kz.

Тарчило известен по работе в белорусских командах «Витэн», «Лидсельмаш». Последним его клубом был чешский «Сварог».

Чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге «Кайрат» снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил «Актобе». Бронзовым призером стал «Аят» из Рудного.

В турнире участвовали восемь клубов.

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