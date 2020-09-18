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10:25 (мск), источник: Ura.ru

Екатеринбургская футбольная команда заразилась COVID-19

Вспышка коронавируса произошла в екатеринбургском мини-футбольном клубе «Синара». Практически вся команда оказалась заражена коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«У 11 футболистов мини-футбольного клуба “Виз-Синара” подтвердился короновирус», — сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. Редакция обратилась за комментарием к пресс-атташе клуба Николаю Мищенко. «Мы пока не готовы говорить об этом. Скорее всего сделаем заявление во второй половине дня», — заявил он.

Мини-футбольный клуб «Синара» буквально две недели назад завоевал бронзовые медали чемпионата России. Екатеринбургские футболисты завоевали медали после победы в серии матчей против «Тюмени». Сейчас под вопросом матчи второго тура сезона 2020−2021.

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