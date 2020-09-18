Екатеринбургская футбольная команда заразилась COVID-19

«У 11 футболистов мини-футбольного клуба “Виз-Синара” подтвердился короновирус», — сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. Редакция обратилась за комментарием к пресс-атташе клуба Николаю Мищенко. «Мы пока не готовы говорить об этом. Скорее всего сделаем заявление во второй половине дня», — заявил он.