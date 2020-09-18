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21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» представил новичков и озвучил цели на сезон

Команда находится на УТС.

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Футзальный «Кайрат» представил новичков команды. Ими стали Гадея, Савио, Фернандиньо, а также воспитанник клуба Нарун Сериков, сообщает KazFootball.kz.

При этом на презентации новых игроков главный тренер клуба Кака обозначил основные задачи и цели на сезон, среди которых, в первую очередь, победа в Кубке и чемпионате Казахстана, а также выход в финал Лиги чемпионов УЕФА.

В настоящий момент команда продолжает учебно-тренировочные сборы в Алматы, набирая физическую форму перед стартом в Кубке страны, предварительный раунд которого должен пройти с 4 по 12 октября.

Отметим, что чемпионат Казахстана из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге «Кайрат» снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил «Актобе». Бронзовым призером стал «Аят» из Рудного.

В турнире участвовали восемь клубов.

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