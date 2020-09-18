Футзальный «Кайрат» представил новичков и озвучил цели на сезон
Команда находится на УТС.
Команда находится на УТС.
Футзальный «Кайрат» представил новичков команды. Ими стали Гадея, Савио, Фернандиньо, а также воспитанник клуба Нарун Сериков, сообщает KazFootball.kz.
При этом на презентации новых игроков главный тренер клуба Кака обозначил основные задачи и цели на сезон, среди которых, в первую очередь, победа в Кубке и чемпионате Казахстана, а также выход в финал Лиги чемпионов УЕФА.
В настоящий момент команда продолжает
Отметим, что чемпионат Казахстана
В турнире участвовали восемь клубов.