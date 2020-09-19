КПРФ победил «Газпром-Югру» в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московский клуб КПРФ обыграл «Газпром-Югру» из Югорска в первом матче второго тура чемпионата России по
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московский клуб КПРФ обыграл «Газпром-Югру» из Югорска в первом матче второго тура чемпионата России по
Встреча, прошедшая в субботу в Климовске, завершилась со счетом 2:1 в пользу КПРФ. Голы забили Артем Ниязов (9-я минута) и Владимир Разуванов (17). У проигравших отличился Андрей Понкратов (48).
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
«Тюмень» — «Ухта» — 8:1,
«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский Никель» — 1:6.