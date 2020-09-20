КПРФ обыграл «Газпром-Югру» в матче чемпионата России по мини-футболу

Встреча, прошедшая в Климовске, завершилась со счетом 5:2 в пользу действующих чемпионов России, в составе которых голы забили Янар Асадов (20-я минута), Сими Сайотти (23 и 29), Артем Ниязов (34) и Денис Бурков (46). У проигравших отличились Александр Виноградов (3) и Николай Шистеров (40).