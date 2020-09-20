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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КПРФ обыграл «Газпром-Югру» в матче чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московский клуб КПРФ нанес поражение югорской команде «Газпром-Югра» в матче чемпионата России по мини-футболу.

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Встреча, прошедшая в Климовске, завершилась со счетом 5:2 в пользу действующих чемпионов России, в составе которых голы забили Янар Асадов (20-я минута), Сими Сайотти (23 и 29), Артем Ниязов (34) и Денис Бурков (46). У проигравших отличились Александр Виноградов (3) и Николай Шистеров (40).

Результаты других матчей дня:

«Тюмень» — «Ухта» — 5:2,

«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» — 4:7.

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