КПРФ обыграл «Газпром-Югру» в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московский клуб КПРФ нанес поражение югорской команде «Газпром-Югра» в матче чемпионата России по
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московский клуб КПРФ нанес поражение югорской команде «Газпром-Югра» в матче чемпионата России по
Встреча, прошедшая в Климовске, завершилась со счетом 5:2 в пользу действующих чемпионов России, в составе которых голы забили Янар Асадов (20-я минута), Сими Сайотти (23 и 29), Артем Ниязов (34) и Денис Бурков (46). У проигравших отличились Александр Виноградов (3) и Николай Шистеров (40).
Результаты других матчей дня:
«Тюмень» — «Ухта» — 5:2,
«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» — 4:7.