Мини-футбольный клуб КПРФ проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов
ТАСС, 10 октября. Российский
ТАСС, 10 октября. Российский
Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Барселоны» со счетом 5:4.
В составе «Барселоны» голы забили Серхио Лосано (седьмая минута), Феррао (8) и игрок сборной России Эскердинья (43), у проигравших отличились Ромуло (20), Янар Асадов (30) и Нандо (50, с пенальти).
В четверг российская «Тюмень» проиграла испанскому «Эль-Посо» со счетом 1:2 в полуфинале. В финале сыграют «Барселона» и «Эль-Посо», в матче за третье место встретятся «Тюмень» и КПРФ. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье. Игра за третье место начнется в 17:00 мск, финал — в 21:00 мск.
Лига чемпионов во второй раз проходит в данном формате, в прошлом году турнир выиграл португальский «Спортинг». Ранее разыгрывался Кубок УЕФА по