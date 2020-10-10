Мини-футбольный клуб КПРФ проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов

Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Барселоны» со счетом 5:4.

В составе «Барселоны» голы забили Серхио Лосано (седьмая минута), Феррао (8) и игрок сборной России Эскердинья (43), у проигравших отличились Ромуло (20), Янар Асадов (30) и Нандо (50, с пенальти).

В четверг российская «Тюмень» проиграла испанскому «Эль-Посо» со счетом 1:2 в полуфинале. В финале сыграют «Барселона» и «Эль-Посо», в матче за третье место встретятся «Тюмень» и КПРФ. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье. Игра за третье место начнется в 17:00 мск, финал — в 21:00 мск.

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