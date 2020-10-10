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08:59 (мск), источник: ТАСС

Мини-футбольный клуб КПРФ проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов

ТАСС, 10 октября. Российский мини-футбольный клуб КПРФ в серии пенальти проиграл испанской «Барселоне» в полуфинальном матче Лиги чемпионов. «Финал четырех» проходит в испанской Барселоне.

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Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Барселоны» со счетом 5:4.

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В составе «Барселоны» голы забили Серхио Лосано (седьмая минута), Феррао (8) и игрок сборной России Эскердинья (43), у проигравших отличились Ромуло (20), Янар Асадов (30) и Нандо (50, с пенальти).

В четверг российская «Тюмень» проиграла испанскому «Эль-Посо» со счетом 1:2 в полуфинале. В финале сыграют «Барселона» и «Эль-Посо», в матче за третье место встретятся «Тюмень» и КПРФ. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье. Игра за третье место начнется в 17:00 мск, финал — в 21:00 мск.

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Лига чемпионов во второй раз проходит в данном формате, в прошлом году турнир выиграл португальский «Спортинг». Ранее разыгрывался Кубок УЕФА по мини-футболу, первый турнир прошел в сезоне-2001/02. «Барселона» дважды выигрывала Кубок УЕФА, «Эль-Посо» однажды доходил до финала, КПРФ и «Тюмень» впервые принимают участие в «Финале четырех». Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское «Динамо» стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская «ВИЗ-Синара», в сезоне-2015/16 победу одержала команда «Газпром-Югра» (Югорск).

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