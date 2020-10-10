Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Люксембург
Кипр
30
Футбол. Лига наций
перерыв
Черногория
Азербайджан
10
Футбол. Лига наций
19:00
Лихтенштейн
Гибралтар
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Латвия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Мальта
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
16:26 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельские клубы победили в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гомельских клуба добились побед над столичными командами в матчах 6-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня спортсмены ВРЗ на своей площадке встретили упорное сопротивление со стороны «Минска» и выиграли с минимальным перевесом 1:0. Победный мяч на пятой минуте встречи забил Евгений Клочко. Благодаря этой виктории ВРЗ вышел на 1-е место, набрав 16 очков. Минчане потерпели шестое поражение в шести проведенных матчах.

Читайте также
Мини-футбольный клуб КПРФ проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов

Играя в гостях у столичного «Динамо-БНТУ», гомельский БЧ пропустил гол в самом начале поединка после удара Игоря Ковалевича, но к перерыву Павел Книга и Сергей Силивончик дважды поразили ворота минчан. Во второй половине встречи Станислав Орешкевич восстановил равновесие в счете, однако за семь минут до финальной сирены Сергей Силивончик забил свой второй гол и принес гомельчанам викторию с результатом 3:2.

Также сегодня минская команда «Охрана-Динамо» встретится с земляками из «Дорожника».

Еще два фаворита турнира свои поединки проведут 11 октября. Действующий чемпион страны оршанский «Витэн» примет на своей арене светлогорский ЦКК, а минская «Столица» сыграет в гостях у «Борисова-900». Кроме того, спортсмены «Лиды» примут на своей площадке гродненский клуб «УВД-Динамо».

Положение в лидирующей группе: ВРЗ — 16 очков (6 матчей), «Витэн» — 15 (5), «Столица» — 15 (5).

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Страус присоединился на своих двоих к велогонке и почти победил - видео
Бразилия стартовала в отборе ЧМ-2022 с разгромной победы
«Реал» предложит двум игрокам новые контракты
Футболистам «Ювентуса» запретили играть жестко против Роналду
У «Зенита» два центральных защитника под ЛЧ. Что делать Семаку
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Уткин опубликовал трогательный текст в память о Кулькове
Фигурист Семененко лидирует на этапе КР после короткой программы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь