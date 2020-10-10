Гомельские клубы победили в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня спортсмены ВРЗ на своей площадке встретили упорное сопротивление со стороны «Минска» и выиграли с минимальным перевесом 1:0. Победный мяч на пятой минуте встречи забил Евгений Клочко. Благодаря этой виктории ВРЗ вышел на 1-е место, набрав 16 очков. Минчане потерпели шестое поражение в шести проведенных матчах.

Играя в гостях у столичного «Динамо-БНТУ», гомельский БЧ пропустил гол в самом начале поединка после удара Игоря Ковалевича, но к перерыву Павел Книга и Сергей Силивончик дважды поразили ворота минчан. Во второй половине встречи Станислав Орешкевич восстановил равновесие в счете, однако за семь минут до финальной сирены Сергей Силивончик забил свой второй гол и принес гомельчанам викторию с результатом 3:2.

Также сегодня минская команда «Охрана-Динамо» встретится с земляками из «Дорожника».

Еще два фаворита турнира свои поединки проведут 11 октября. Действующий чемпион страны оршанский «Витэн» примет на своей арене светлогорский ЦКК, а минская «Столица» сыграет в гостях у «Борисова-900». Кроме того, спортсмены «Лиды» примут на своей площадке гродненский клуб «УВД-Динамо».