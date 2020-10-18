«Витэн» разгромил «Столицу» в седьмом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в центральном матче седьмого тура национального первенства действующие чемпионы страны уверенно переиграли в Минске обладателя бронзовых медалей «Столицу» с «сухим» счетом 4:0. Хет-трик в этом поединке оформил Артем Рось, еще один гол забил Павел Раговик. Это седьмая виктория «Витэна» в семи стартовых матчах нынешнего сезона.