«Витэн» разгромил «Столицу» в седьмом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» стал единоличным лидером чемпионата Беларуси по
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» стал единоличным лидером чемпионата Беларуси по
Сегодня в центральном матче седьмого тура национального первенства действующие чемпионы страны уверенно переиграли в Минске обладателя бронзовых медалей «Столицу» с «сухим» счетом 4:0.
Результаты других игр седьмого тура: «Дорожник» (Минск) — «Борисов-900» — 4:4, ЦКК (Светлогорск) — «Лида» — 9:4, «Минск» — «Охрана-Динамо» (Минск) — 2:2. Матч гомельских команд БЧ и ВРЗ перенесен.
Турнирную таблицу 32-го чемпионата Беларуси возглавляет идущий без потерь «Витэн», у которого 21 очко, на три балла меньше у «Столицы», ВРЗ имеет 16 очков.