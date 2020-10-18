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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

«Витэн» разгромил «Столицу» в седьмом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» стал единоличным лидером чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в центральном матче седьмого тура национального первенства действующие чемпионы страны уверенно переиграли в Минске обладателя бронзовых медалей «Столицу» с «сухим» счетом 4:0. Хет-трик в этом поединке оформил Артем Рось, еще один гол забил Павел Раговик. Это седьмая виктория «Витэна» в семи стартовых матчах нынешнего сезона.

Результаты других игр седьмого тура: «Дорожник» (Минск) — «Борисов-900» — 4:4, ЦКК (Светлогорск) — «Лида» — 9:4, «Минск» — «Охрана-Динамо» (Минск) — 2:2. Матч гомельских команд БЧ и ВРЗ перенесен.

Турнирную таблицу 32-го чемпионата Беларуси возглавляет идущий без потерь «Витэн», у которого 21 очко, на три балла меньше у «Столицы», ВРЗ имеет 16 очков.

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