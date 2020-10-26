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14:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» получил второе техническое поражение в чемпионате Казахстана по футзалу

Клуб второй тур подряд не может стартовать в турнире.

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Футзальный клуб «Окжетпес» из Кокшетау не смог выйти на матч чемпионата Казахстана против «Атырау». Один из игроков команды заболел коронавирусом, из-за чего «синегорцам» второй тур подряд присудили техническое поражение, пишет Kazfootball.kz.

В первом туре «Окжетпес» должен был сыграть с «Кайратом», но получил «технарь» — 0:5. Та же история повторилась и с «Атырау». Команду допустят к матчам, когда все игроки и тренерский штаб сдадут отрицательные тесты на коронавирус.

Следующий матч чемпионата «Окжетпес» должен провести против «Жетысу» 28 октября.

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