«Окжетпес» получил второе техническое поражение в чемпионате Казахстана по футзалу

Футзальный клуб «Окжетпес» из Кокшетау не смог выйти на матч чемпионата Казахстана против «Атырау». Один из игроков команды заболел коронавирусом, из-за чего «синегорцам» второй тур подряд присудили техническое поражение, пишет Kazfootball.kz.

В первом туре «Окжетпес» должен был сыграть с «Кайратом», но получил «технарь» — 0:5. Та же история повторилась и с «Атырау». Команду допустят к матчам, когда все игроки и тренерский штаб сдадут отрицательные тесты на коронавирус.