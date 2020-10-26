«Окжетпес» получил второе техническое поражение в чемпионате Казахстана по футзалу
Клуб второй тур подряд не может стартовать в турнире.
Клуб второй тур подряд не может стартовать в турнире.
Футзальный клуб «Окжетпес» из Кокшетау не смог выйти на матч чемпионата Казахстана против «Атырау». Один из игроков команды заболел коронавирусом,
В первом туре «Окжетпес» должен был сыграть с «Кайратом», но получил «технарь» — 0:5. Та же история повторилась и с «Атырау». Команду допустят к матчам, когда все игроки и тренерский штаб сдадут отрицательные тесты на коронавирус.
Следующий матч чемпионата «Окжетпес» должен провести против «Жетысу» 28 октября.