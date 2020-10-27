Два казахстанских клуба начнут выступление в Лиге чемпионов по футзалу со второго раунда
Это стало возможным благодаря высокому рейтингу команд.
Это стало возможным благодаря высокому рейтингу команд.
Футзальные «Кайрат» и «Актобе» начнут новый розыгрыш Лиги чемпионов со второго раунда турнира благодаря своему высокому рейтингу, сообщает Kazfootball.kz.
Рейтинг казахстанских клубов позволит им начать розыгрыш Лиги Чемпионов с 1/16 финала.
На предварительном этапе 46 команд определят в одном матче 23 победителя.
9 команд автоматически получили путевку в 1/16 финала, в том числе казахстанские «Кайрат» и «Актобе».
«Кайрат» в европейском футзальном рейтинге клубов занимает четвертое место, а «Актобе» — восьмое. Номером один является испанская «Барселона».
Жеребьевка второго раунда состоится 4 декабря. Матчи пройдут