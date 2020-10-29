Футзальному «Кайрату» засчитано техническое поражение из-за коронавируса
Ранее в подобной ситуации оказался другой клуб.
Ранее в подобной ситуации оказался другой клуб.
Отменен матч между командами «Каспий» и «Кайрат» в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщается на странице Kazakhstan Futsal в Instagram.
У игрока «Кайрата» Савио Валадареса подтвержден положительный тест на COVID-19. Игрок сдал повторный тест перед вылетом в расположение сборной Румынии. Вся команда отправлена на карантин.
По регламенту чемпионат Казахстана по футзалу АФК «Кайрат» засчитано техническое поражение со счетом 0:5.
Ранее был отменен матч между «Кайратом» и «Окжетпесом», тогда техническое поражение засчитали кокшетауской команде.