Назван состав сборной Беларуси по мини-футболу на игры с Молдовой

полевые игроки — Максим Батурин, Антон Гусаков, Артем Козел, Павел Раговик (все — «Витэн», Орша), Олег Горбенко, Владимир Жигалко, Илья Казак, Денис Колб, Сергей Лавор, Игорь Щербич (все — «Столица», Минск), Антон Матвеенко, Дмитрий Рябцев, Владислав Селюк, Евгений Чернейко (все — ВРЗ, Гомель), Павел Книга (БЧ, Гомель).

Команда соберется 4 ноября в Минске и будет тренироваться на спортивной базе в Ратомке. Матчи со сборной Молдовы состоятся 7 и 8 ноября.