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12:49 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» пропустил от вратаря и упустил победу в матче с шестью голами

Игра проходила в Щучинске.

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Футзальный «Кайрат» не смог справиться с «Атырау» в рамках шестого тура чемпионата Казахстана, сообщается на странице Футзал Казахстана ВКонтакте.

Встреча прошла в Щучинске и завершилась со счетом 3:3.

ВКонтакте

«Кайрат» быстро завладел инициативой и при потере мяча активно прессинговал, но команда из Атырау смогла реализовать один из своих немногих моментов — 1:0. Сразу после пропущенного гола «Кайрат» устроил штурм и смог быстро отыграться благодаря голу Биржана Оразова. На этом подопечные Кака не остановились, но вратарь «Атырау» Веллозу удачно сдерживал натиск алматинцев до конца первого тайма.

Второй тайм команды начали активно и каждая из них имела голевые шансы. В целом первую половину второго тайма можно охарактеризовать как «борьба, стыки, удары со средней дистанции». На 10-й минуте матча «Кайрат» усилиями Фернандиньо (ассист) и Даурена Турсагулова (гол) смог выйти вперед. Спустя минуту «Атырау» подловил Игиту на выходе и Бауржан Умирбаев сравнял счет.

Следующая после пропущенного гола атака «Кайрата» оказалась успешна, дубль великолепным ударом в девятку оформил Даурен Турсагулов. Восстановил равновесие в матче пушечный удар голкипера «Атырау» Веллозу с дальней дистанции.

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