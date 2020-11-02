«Витэн» выиграл девятый матч подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского «Витэна» идут без потерь в матчах 32-го чемпионата Беларуси по
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского «Витэна» идут без потерь в матчах 32-го чемпионата Беларуси по
Свою девятую викторию кряду действующие чемпионы одержали у себя дома, разгромив гостей из «Лиды» со счетом 12:2. Конкуренты «Витэна» также добились крупных побед: минская «Столица» на своей площадке обыграла земляков из «Динамо-БНТУ» — 6:1, гомельский ВРЗ в Светлогорске не оставил никаких шансов местному ЦКК — 8:1.
Турнирную таблицу возглавляет «Витэн», набравший 27 очков из 27 возможных, на три балла отстает «Столица», в активе ВРЗ, который провел семь матчей, 19 очков.
Список лучших бомбардиров возглавляют Артем Рось («Витэн») и Евгений Клочко (ВРЗ), забившие по десять мячей.
На этой неделе лучшие игроки национального первенства соберутся в тренировочном лагере сборной Беларуси и будут готовиться к двум товарищеским матчам с командой Молдовы. 7 ноября команды встретятся на площадке минского спорткомплекса МАПИД, 8 ноября сыграют в столичном дворце спорта «Уручье». Начало обоих спаррингов в 12.00.