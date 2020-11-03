Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Мидтьюлланн
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
13:55 (мск), источник: ТАСС

Призер ЧМ в составе сборной России Густаво возглавил мини-футбольный клуб «Ростов»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России по мини-футболу Густаво стал главным тренером «Ростова». Об этом он сообщил журналистам.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Густаво отметил, что приглашение в «Ростов» для него было «большой честью» и возможностью вывести Ростов-на-Дону в лидеры российского мини-футбола. «Для меня это большая честь [стать тренером “Ростова” ], буду работать и давать максимум для большой победы не только для Ростова-на-Дону, но и для России. Это очень большая радость для меня, сделаем Ростов-на-Дону главным городом мини-футбола в России», — сказал он.

Заместитель министра спорта Ростовской области Владимир Бабин, принявший участие в презентации тренера, отметил, что приход Густаво на должность главного тренера был приятной новостью не только для команды, но и для региона. «Это приятная новость, мы уже сказали, что это имя в мировом мини-футболе, Густаво знает весь мир, он это заслужил. И у “Ростова”, и у Густаво были одинаковые цели. <…> Важно сказать, что на Дону всегда любили и футбол, и мини-футбол, и, по моему мнению, у Густаво получится в “Ростове”», — подчеркнул Бабин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент «Ростова» и глава Ассоциации мини-футбола Ростовской области Евгений Лузанов отметил, что с выбором нового тренера помог тренерский штаб сборной России. «Мы советовались с Ассоциацией мини-футбола России, с тренерским штабом сборной России по мини-футболу и пришли к выводу, что лучшей кандидатурой оказался Густаво. Благодарим ассоциацию за поддержку в этом вопросе», — сказал он.

По словам Лузанова, новый тренер уже активно вовлечен в работу клуба. «Сейчас мы наладили уже основную нашу работу с основной командой, чтобы команда набрала очки, это очень важный шаг, на старте мы много потеряли, поэтому Густаво много работает. Он мировой бренд, мы планируем много мастер-классов, социальных акций. Также мы подписали соглашение с Ассоциацией мини-футбола России об открытии детской академии мини-футбола», — сказал он.

«Ростов» был основан в 2017 году и ранее выступал во всероссийских соревнованиях под названием «Пронто». В сезоне-2020/21 клуб играет во втором по силе дивизионе национального чемпионата и после шести туров занимает десятое место в турнирной таблице группы «Запад».

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Готовы биться. «Локомотив» в ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»
Макгрегор сравнил себя с хирургом
«Манчестер Сити» планирует в январе предложить контракт Месси
Новые страдания российских клубов в ЛЧ: Топ ставок дня
Тутберидзе утверждена тренером Медведевой
Чемпионка ОИ попозировала в купальнике и взволновала фанатов
«Лучшая покупка ЦСКА». Уткин об успехе трансфера Зайнутдинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь