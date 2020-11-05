Футзальный «Кайрат» разгромил участника Лиги чемпионов в матче с шестью голами

Встреча прошла в Щучинске и завершилась со счетом 5:1 в пользу алматинского клуба. В составе победителей отличились Дуглас Жуниор (2-я минута), Фернандиньо (7-я), Альберт Акбаликов (11-я), Ранжел Тайан (27-я) и Даурен Турсагулов (32-я). У проигравших один мяч отыграл Андре Део (14-я).

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В итоге «Кайрат» снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил «Актобе».