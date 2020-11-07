Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет с Молдовой в товарищеском матче

Сегодняшний поединок для этих соперников десятый: в восьми предыдущих матчах побеждали белорусы, и лишь однажды была зафиксирована ничья, разница мячей — 47−10.

Эти матчи для обеих команд станут последним этапом подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года. Сборная Беларуси выступит в 5-й квалификационной группе, где ее соперниками будут спортсмены из Венгрии, Казахстана и победитель матчей Кипр — Израиль. Молдаванам предстоит сыграть в 3-й группе против Словакии, Азербайджана и победителя встреч между сборными Греции и Турции. В финальную стадию континентального первенства, которая пройдет в начале 2022 года в Нидерландах, напрямую попадут победители восьми отборочных групп, а также лучшие шесть команд из занявших вторые места.