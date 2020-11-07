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11:36 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет с Молдовой в товарищеском матче

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Беларуси и Молдовы по мини-футболу проведут сегодня в Минске первый из двух товарищеских матчей. Встреча начнется в 14.00 на площадке столичного спорткомплекса МАПИД, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшний поединок для этих соперников десятый: в восьми предыдущих матчах побеждали белорусы, и лишь однажды была зафиксирована ничья, разница мячей — 47−10.

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Второй спарринг белорусской и молдавской сборных состоится в воскресенье, 8 ноября, во дворце спорта «Уручье» (начало в 12.00).

Эти матчи для обеих команд станут последним этапом подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года. Сборная Беларуси выступит в 5-й квалификационной группе, где ее соперниками будут спортсмены из Венгрии, Казахстана и победитель матчей Кипр — Израиль. Молдаванам предстоит сыграть в 3-й группе против Словакии, Азербайджана и победителя встреч между сборными Греции и Турции. В финальную стадию континентального первенства, которая пройдет в начале 2022 года в Нидерландах, напрямую попадут победители восьми отборочных групп, а также лучшие шесть команд из занявших вторые места.

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