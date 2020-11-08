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15:52 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла Молдову в товарищеском матче

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу одержала победу над командой Молдовы во втором домашнем товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня белорусы на площадке минского Дворца спорта «Уручье» выиграли с крупным счетом 6:2 (1:0). У хозяев два гола в свой актив записал Максим Евдокимов, по одному мячу забили Владимир Жигалко, Сергей Лавор, Павел Раговик и Антон Гусаков. Ответные мячи забили Андрей Негара и Леонид Подлеснов.

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Вчера на паркете столичного спорткомплекса МАПИД сборная Беларуси обыграла гостей из Молдовы с результатом 3:1 (1:0). В составе победителей голы забили Дмитрий Рябцев, Владимир Жигалко и Артем Козел, ответный мяч в активе Андриана Лашку.

Эти матчи для обеих команд стали последней проверкой сил перед стартом в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года. Сборная Беларуси выступит в 5-й квалификационной группе, где ее соперниками будут спортсмены Венгрии, Казахстана и Израиля. Молдаванам предстоит сыграть в 3-й группе против Словакии, Азербайджана и победителя встреч между сборными Греции и Турции. В финальную стадию континентального первенства, которая пройдет в начале 2022 года в Нидерландах, напрямую попадут победители восьми отборочных групп, а также лучшие шесть команд из занявших вторые места.

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