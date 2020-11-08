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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Определено место проведения второго круга чемпионата Казахстана по футзалу

Стало известно расписание и место проведения второго круга чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

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Все восемь игр второго круга чемпионата пройдут в городе Рудном, расположенном в Костанайской области.

Игры состоятся с 18 ноября по 1 декабря. Календарь третьего и четвертого круга, а также стадии плей-офф будет опубликован в дополнительном порядке.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет МФК «Атырау», набравший 20 очков. Вторым идет «Кайрат» (19), а третьим «Актобе» (17).

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