Определено место проведения второго круга чемпионата Казахстана по футзалу
Стало известно расписание и место проведения второго круга чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Стало известно расписание и место проведения второго круга чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Все восемь игр второго круга чемпионата пройдут в городе Рудном, расположенном в Костанайской области.
Игры состоятся с 18 ноября по 1 декабря. Календарь третьего и четвертого круга, а также стадии
На данный момент турнирную таблицу возглавляет МФК «Атырау», набравший 20 очков. Вторым идет «Кайрат» (19), а третьим «Актобе» (17).