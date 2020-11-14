Опубликован календарь матчей сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро-2022
Впервые игры пройдут в формате «дома — в гостях».
Впервые игры пройдут в формате «дома — в гостях».
Стал известен календарь матчей сборной Казахстана по футзалу на групповом этапе квалификации к чемпионату Европы-2022.
Сборная Казахстана попала в группу 5, где сыграет с Венгрией, Беларусью и Израилем.
Отбор на Евро подопечные Кака начнут 9 декабря 2020 года домашним матчем против сборной Венгрии. Остальные пять игр пройдут в период с января по апрель 2021 года.
Впервые отборочные матчи пройдут в формате «дома — в гостях». Команды сыграют по три матча дома и по три матча в гостях. Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на Чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.
9 декабря 2020 года: Казахстан — Венгрия.
28 января 2021 года: Израиль — Казахстан.
2 марта 2021 года: Казахстан — Беларусь.
8 марта 2021 года: Беларусь — Казахстан.
6 апреля 2021 года: Венгрия — Казахстан.
13 апреля 2021 года: Казахстан — Израиль